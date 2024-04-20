النفط يغلق على ارتفاع لكنه يتكبد خسارة اسبوعية

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو 0.21 بالمئة عند التسوية إلى 87.29 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو أيار 41 سنتا أو 0.5 بالمئة لتصل عند التسوية إلى 83.14 دولار للبرميل.وارتفعت العقود الآجلة الأكثر تداولا تسليم يونيو حزيران 12 سنتا إلى 82.22 دولار للبرميل، بحسب رويترز.وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل في وقت سابق من الجلسة بعد سماع دوي انفجارات في مدينة أصفهان الإيرانية يوم الجمعة فيما وصفته مصادر بأنه هجوم إسرائيلي، لكن المكاسب تراجعت بعد أن قللت طهران من شأن الواقعة وأشارت إلى أن ليس لديها أي خطط للرد.