تكليف شركة أمريكية بتدقيق المصارف العراقية.. بغداد وواشنطن تنتظران النتائج

وقال العلاق، ان لعراق بدأ بعملية إعادة هيكلة المصارف العراقية، ولديه خطة واسعة لإصلاح المصارف، من خلال جذب شركاء استراتيجيين لتحديث منظومة المصارف الحكومية العراقية.وأكد العلاق أن "التحقيقات مستمرة بشأن عمل المصارف العراقية المخالفة"، مشيرا إلى تشكيل لجنة مع وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي "لتصحيح مخالفات المصارف المعاقبة"، وذلك في مقابلة مع الحرة.وأشار العلاق إلى تكليف شركة أميركية للتدقيق في عمل هذه المصارف، إذ ستعرض نتائجها على الحكومة العراقية والجانب الأميركي لاتخاذ قرار بشأنها.