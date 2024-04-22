بسبب توتر الشرق الاوسط.. عقود الذهب الآجلة تسجل تراجعاً كبيراً

وبحلول الساعة 04:55 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للمعدن بنسبة 2.38% ما يعادل 57.50 دولارا إلى 2356.5 دولار للأونصة.في حين انخفضت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.91% إلى 2346.19 دولار للأونصة، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".وكانت أسعار المعدن النفيس قد سجلت مؤخرا مستوى تاريخيا، حيث تخطت مستوى 2400 دولار للأونصة، وسط إقبال المستثمرين على المعدن في ظل التوتر الحاصل في الشرق الأوسط.