انخفاض يطرأ على أسعار الدولار.. قائمة من أهم البورصات العراقية

تنشر السومرية نيوز، قائمة بأسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، والتي شهدت انخفاضاً طفيفاً مقارنة بما كانت عليه صباح اليوم الاثنين.





بغداد: 147,400 دينار



البصرة: 147,350 ديناراً



النجف: 147,450 ديناراً



نينوى: 147,600 دينار



كركوك: 147,600 دينار



اربيل: 147,450 ديناراً



السليمانية: 147,600 دينار

أدناه قائمة مسائية لسعر بيع الدولار:بغداد: 147,400 دينارالبصرة: 147,350 ديناراًالنجف: 147,450 ديناراًنينوى: 147,600 ديناركركوك: 147,600 ديناراربيل: 147,450 ديناراًالسليمانية: 147,600 دينار