تراجع الذهب مع ترقب بيانات اقتصادية أمريكية

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2320.19 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ الخامس من أبريل الجاري في الجلسة السابقة، كما انخفضت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2333.80 دولار للأوقية.وكانت أسعار الذهب ارتفعت بنحو 400 دولار من مارس إلى أبريل، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2431.29 دولار في 12 أبريل.وعلى صعيد أسعار المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 27.24 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1018.50 دولار، في حين زاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 910.15 دولار.