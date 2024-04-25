تباطؤ الاقتصاد الأمريكي يقلّص أسعار النفط عالميًا

وشهدت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا متواضعًا بمقدار 9 سنتات لتصل إلى 86.95 دولارًا للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 7 سنتات لتصل إلى 82.74 دولارًا للبرميل، ويأتي هذا الانخفاض بعد خسارة أقل من 1% لكلا المؤشرين القياسيين يوم الأربعاء.ويراقب المحللون الوضع في الشرق الأوسط، حيث لم تهدأ التوترات بشكل كامل. فقد أشار توشيتاكا تازاوا، المحلل في شركة فوجيتومي للأوراق المالية المحدودة، إلى أنه في حين أن التوترات بين إيران وإسرائيل قد خفت حدتها، إلا أن خطر امتداد الصراع إلى الدول المجاورة لا يزال مصدر قلق يدعم أسعار النفط، بحسب رويترز.على الصعيد الاقتصادي، تُظهر الولايات المتحدة علامات على تراجع النشاط التجاري، حيث أفادت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية أن مؤشر مديري المشتريات المركب السريع، الذي يقيس نشاط قطاعي التصنيع والخدمات، انخفض إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 50.9 في أبريل من 52.1 في مارس.