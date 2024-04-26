تفاؤل أمريكا وتوتر الشرق الأوسط يرفعان أسعار النفط عالميًا

وشهدت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا قدره 34 سنتًا، أو 0.38%، لتصل إلى 89.35 دولارًا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضًا بمقدار 33 سنتًا، أو 0.39%، لتصل إلى 83.90 دولارًا للبرميل.وفي يوم الخميس، تحدثت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن نمو الاقتصاد الأمريكي أقوى على الأرجح مما قد توحي به بيانات الربع الأول الضعيفة، فيما أعربت عن أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول قد يتم تعديله بالزيادة بمجرد توفر بيانات أكثر شمولاً.وبالإضافة إلى التوقعات الاقتصادية، تؤثر التوترات في الشرق الأوسط أيضًا على أسعار النفط. فقد كثفت إسرائيل من غاراتها الجوية على رفح، مما أدى إلى إجلاء المدنيين من مدينة رفح جنوب قطاع غزة. ويأتي هذا التصعيد في أعقاب تحذيرات من الحلفاء بشأن احتمال وقوع خسائر كبيرة في الأرواح، كما أثار مخاوف بشأن استقرار إمدادات النفط من المنطقة.