توترات الشرق الأوسط ترفع أسعار النفط وبيانات الاقتصاد الأمريكي تكبحها

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو 0.55 بالمئة عند التسوية إلى 89.50 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا أو 0.34 بالمئة إلى 83.85 دولار للبرميل.وساهمت المخاوف المتعلقة بالإمدادات في دعم الأسعار وسط استمرار التوترات في الشرق الأوسط، وقيام الجيش الإسرائيلي بقصف البقاع الغربي في لبنان وقتلت مسلحا.لكن الضغوط على صعيد الاقتصاد الكلي حدت من المكاسب بعد أن أظهرت بيانات صادرة يوم الجمعة ارتفاع التضخم، حيث ارتفع التضخم في الولايات المتحدة 2.7 بالمئة على أساس سنوي حتى مارس آذار بعد ارتفاعه 2.5 بالمئة حتى فبراير شباط.وفي الوقت نفسه، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 34 عاما مقابل الين يوم الجمعة مدعوما بعدة عوامل منها بيانات التضخم الأمريكية.