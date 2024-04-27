ارتفاع قتلى "حقل خورمور".. وتضارب بين بغداد وكردستان حول جنسية الضحايا

وأعلن قائممقام قضاء جمجمال في السليمانية رمك رمضان، في بيان إن حصيلة القتلى ارتفع إلى أربعة أشخاص، فضلا عن إصابة اثنين آخرين، فيما أشار الى ان الضحايا الستة القتل والمصابين جميعهم من الجنسية اليمنية.ويأتي ذلك على نقيض بشكل نسبي مما ورد ببيان خلية الاعلام الأمني التي اشارت الى ان المصابين والضحايا يحملون الجنسية الاسيوية.وقالت الخلية مساء امس الجمعة في بيانها، ان الهجوم "التخريبي" تسببت بوفاة شخصين واصابة اثنين اخرين جميعهم يحملون الجنسية الاسيوية، مؤكدة "تشكيل لجنة تحقيقية فنية لمعرفة ملابسات الهجوم الذي يضر بالاقتصاد الوطني والتأثير على عجلة التقدم والتنمية"، بحسب تعبير البيان.وتسبب الهجوم على الحقل الغازي، بإيقاف محطات كهربائية وفقدان اكثر من 2500 ميغا واط، من اصل نحو 7 الاف ميغا واط ينتجها الإقليم مايعني فقدان اكثر من 35% من الطاقة الكهربائية.