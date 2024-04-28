السوداني يصل الرياض للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "السوداني سيجري على هامش المنتدى، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، سلسلة من اللقاءات مع عدد من زعماء الدول، ومع رؤساء وممثلي شركات عالمية كبرى متخصصة في مجال الطاقة والتكنولوجيا الرقمية".وأضاف المكتب أن "المنتدى يهدف إلى دعم الحوار العالمي وإيجاد الحلول للتحديات العالمية المشتركة، وسيشهد حضور عدد من رؤساء الدول، ومشاركة واسعة من الخبراء الدوليين والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية من 92 دولة".