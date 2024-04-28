النفط تعلن انجاز حفر بئر نفطي في حقل شرقي بغداد الجنوبي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية بالتعاون مع شركة كوسل للخدمات النفطية انجزت حفر البئر النفطي EBSH-76 -بعمق 3451 مترا باسلوب الحفر الافقي ضمن العقد المبرم مع شركةEBS الصينية لحفر 27 بئرا نفطيا في حقل شرقي بغداد الجنوبي النفطي" .وأضافت الوزارة، ان "هذا البئر يعد البئر التاسع عشر الذي تنجزه الشركة ضمن هذا المشروع".