بعد مقتل واصابة 12 عاملًا.. دانة غاز توقف الإنتاج في حقل خورمور

وقالت الشركة في بيان، ان احد خزانات حفظ السوائل ضمن مرافق خورمور التابعة لشركة بيرل بيتروليوم في إقليم كردستان العراق، تعرض لاعتداء إرهابي من قبل طائرة مسيرة الساعة 6.45 من مساء يوم الجمعة الماضي الموافق لـ 26 أبريل.واشارت الشركة إلى أن "هذا الاعتداء أدى إلى مقتل أربعة من موظفي المقاولين وإصابة ثمانية آخرين بإصابات طفيفة، مؤكدة أن الحفاظ على صحة جميع أفرادها وسلامتهم من موظفين ومقاولين هو أولويتها القصوى".وأضافت أنه "على الرغم من عدم وقوع أي أضرار تذكر بالمنشأة، إلا أنه لضمان سلامة موظفيها والمرافق التشغيلية فقد تم تعليق العمليات الإنتاجية بصورة مؤقتة، كما تم إدخال تغييرات إجرائية".وأشارت إلى أنها "تقوم وشركاؤها بالتنسيق الكامل مع سلطات حكومة إقليم كردستان العراق وعلى أعلى المستويات في دعم الالتزامات المعلنة للسلطات بتقديم الجناة إلى العدالة، بالإضافة إلى عملها مع السلطات الحكومية لتعزيز الإجراءات الأمنية والدفاعية للسماح باستئناف العمليات الإنتاجية في منشأة خورمور".وأكدت على "التزامها الثابت تجاه شعب إقليم كردستان والعراق بأكمله وجميع الأطراف المرتبطة بها، وتتطلع إلى استئناف عمليات الإنتاج في خورمور بمجرد أن يصبح ذلك آمنا، كما أكدت أنها ستقوم بإطلاع السوق على أي مستجدات بصورة منتظمة".