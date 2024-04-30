صناعات الكترونية وكهربائية.. ما تفسير ارتفاع استيراد إيران من العراق بنحو 200%؟

الممثل التجاري الخاص لإيران في العراق، فرزاد بيلتن، قال إن إيران استوردت من العراق بما قيمته 580 مليون دولار خلال عام 2023، لترتفع بنسبة 184% مقارنة بعام 2022.وقال فرزاد بيلتن لوكالة "مهر" الإيرانية، إن المواد الرئيسية المستوردة من العراق تشمل الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومنتجات البوليمر والأجهزة المنزلية والصناعات الكهربائية والإلكترونية.وتدفع طبيعة المواد المصدرة الى تساؤلات مهمة، حيث انه من الغريب ان يكون العراق مصدرا الى "الصناعات الكهربائية والالكترونية" والأجهزة المنزلية الى ايران.والتفسير الوحيد، هو ان هذه البضائع قام العراق باستيرادها من دول أخرى، ومن ثم قام باعطائها الى ايران، بدلا من الديون الإيرانية المجمدة في العراق من الدولارات التي لاتستطيع طهران الوصول اليها.ويتطابق هذا الرقم، مع اعلان واشنطن في اذار العام الماضي 2023، بالسماح باطلاق 500 مليون دولار من أموال ايران المجمدة في العراق، والبالغة قرابة 10 مليار دولار.