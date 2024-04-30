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أسوأ من أزمة 2008.. 98% من الشركات العالمية تستعد لانكماش اقتصادي وشيك
اقتصاد
2024-04-30 | 07:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,229 مشاهدة
السومرية نيوز-اقتصاد
كشف مسح استبياني اقتصادي، ان 98% من الرؤساء التنفيذيين لشركات عالمية كبرى يتوقعون حدوث انكماش اقتصادي قريب، الا انهم منقسمون حول طول وعمق وشدة الركود الوشيك.
الاستطلاع الذي ضم نحو 127 الفا من الرؤساء التنفيذيين في جميع انحاء العالم، واجرته مجلة "سيوورلد"، كشف أن الرؤساء التنفيذيين من الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا والعالم يستعدون لانكماش اقتصادي حاد، ويخشى نصفهم تقريباً أن يكون الركود أسوأ من الأزمة المالية العالمية في الفترة 2007-2008 من حيث طوله وشدته.
ويعتقد ما يقرب من ثلث المشاركين في جميع أنحاء العالم أن عدم اليقين المحيط باتجاه السياسة النقدية وارتفاع تكاليف رأس المال هما أكبر المخاطر التي تهدد نمو أعمالهم في المستقبل، وكانت النسبة الأعلى في الولايات المتحدة (32%)، تليها أوروبا (28%) وآسيا (27%).
ويبحث الرؤساء التنفيذيون في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأمريكا عن فرص لاكتساب ميزة تنافسية على الرغم من التوقعات السلبية، وجميعهم تقريباً، 92% منهم حول العالم، يعطون الأولوية لعقد الصفقات في الأشهر الاثني عشر المقبلة.
ووجد الاستطلاع العالمي للرؤساء التنفيذيين الذي أجري في يناير 2024 أن 68% من الرؤساء التنفيذيين حددوا التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في سلسلة التوريد العالمية باعتبارها مخاطر كبيرة على أعمالهم، وتؤكد هذه النتيجة الوعي المتزايد داخل مجال الشركات بالتفاعل المعقد بين الديناميكيات السياسية والاستقرار الاقتصادي.
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