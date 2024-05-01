دانة غاز تستأنف الإنتاج بكورمور "بعد اتخاذ إجراءات أمنية"

وقالت الشركة إنها فتحت علامة تبويب جديدة وإن شركائها اتخذوا خطوات لاستئناف الإنتاج في حقل كور مور للغاز، فيما لم تحدد متى سيتم استئناف الإنتاج، بحسب رويترز.وقالت دانة غاز إن قرار استئناف الإنتاج جاء بعد اتخاذ "إجراءات ملموسة" من قبل حكومتي بغداد وأربيل "لتعزيز الدفاعات بشكل كبير" في خور مور بعد استهدافه بطائرة بدون طيار يوم الجمعة.وقبل يومين، أكدت شركة دانة غاز، إيقاف الإنتاج من حقل كورمور مبينة ان الحفاظ على صحة جميع أفرادها وسلامتهم من موظفين ومقاولين هو أولويتها القصوى، فيما اشارت الى انه على الرغم من عدم وقوع أي أضرار تذكر بالمنشأة، ولكن لضمان سلامة موظفينا والمرافق التشغيلية تم إدخال تغييرات إجرائية وإيقاف الإنتاج بشكل مؤقت.