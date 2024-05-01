انخفاض نسبي.. قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار في العراق

شهدت أسعار صرف الدولار في بورصات العراق، انخفاضاً طفيفاً مساء اليوم الأربعاء، 1 أيار 2024.





بغداد: 145,750 ديناراً



اربيل: 145,700 دينار



البصرة: 146,050 ديناراً



النجف: 145,800 دينار



الموصل: 145,800 دينار



كركوك: 145,700 دينار



السليمانية: 145,700 دينار

أدناه قائمة بأسعار صرف الـ100 دولار مقابل الدينار (البيع):بغداد: 145,750 ديناراًاربيل: 145,700 دينارالبصرة: 146,050 ديناراًالنجف: 145,800 دينارالموصل: 145,800 ديناركركوك: 145,700 دينارالسليمانية: 145,700 دينار