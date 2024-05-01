أسعار النفط تنخفض عند أدنى مستوى في 7 أسابيع

بحلول الساعة 14:40 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.39 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 84.94 دولارا للبرميل، وتراجعت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.39 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 80.54 دولارا للبرميل.ويضع ذلك الخامين القياسيين في طريقهما إلى الإغلاق عند أدنى مستوياتهما منذ 13 اذار ويدفعهما أيضا إلى موجة بيع لأول مرة منذ كانون الاول 2023.وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن شركات الطاقة زادت مخزوناتها من الخام على نحو مفاجئ 7.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 26 نيسان.ويأتي ذلك مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بانخفاض المخزونات 1.1 مليون برميل ومع زيادة مقدارها 4.9 مليون برميل وردت في بيانات من معهد البترول الأميركي.وتزايدت توقعات اقتراب إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس عقب تجدد المساعي بقيادة مصر.ومن المتوقع أن يبقي مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة القياسية لليلة واحدة بلا تغيير في نطاق 5.25 إلى 5.50 بالمئة، الثابت منذ حزيران 2023.