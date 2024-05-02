أسعار النفط ترتفع بعد أكبر خسارة منذ شهرين

وبعد خسائر لثلاثة أيام، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو تموز 21 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 83.65 دولار، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو حزيران 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 79.22 دولار للبرميل.وهوى الخامان القياسيان بأكثر من ثلاثة بالمئة يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع.وقالت وحدة إن.إس تريدنج التابعة لنيسان للأوراق المالية ان "سوق النفط تلقت دعما من التكهنات بأنه إذا انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 79 دولارا فإن الولايات المتحدة ستتحرك لملء احتياطياتها الاستراتيجية"، بحسب رويترز.وتهدف الولايات المتحدة إلى إعادة ملء احتياطيها النفطي الاستراتيجي بعد سحب تاريخي من مخزون الطوارئ في 2022، وتتطلع لإعادة شراء النفط بسعر 79 دولارا للبرميل أو أقل.وقالت انه "إذا تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار، ولو بشكل مؤقت، في غزة، فمن المرجح أن يتحول اهتمام السوق إلى الطلب على النفط في الولايات المتحدة حيث يقترب موسم القيادة".وتتزايد التوقعات في الشرق الأوسط بأن هناك اتفاقا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد يلوح في الأفق وسط مسعى جديد تقوده مصر.وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام ارتفعت 7.3 مليون برميل إلى 460.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 أبريل نيسان، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض بواقع 1.1 مليون برميل، وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام وصلت لأعلى مستوياتها منذ يونيو حزيران.في غضون ذلك، ثبّت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة يوم الأربعاء.