شكل العراق المالي حتى 2028.. استقرار الإيرادات وارتفاع الانفاق 16% والدين بنحو الثلثين

السومرية نيوز-اقتصاد



من المتوقع ان يشهد العراق خلال السنوات الخمس القادمة، ارتفاعًا بالانفاق والديون مقابل استقرارًا في الإيرادات باحسن الأحوال، وبينما يعد هذا التصور معروفًا ومتكررًا في تقارير البنك الدولي واحاديث المسؤولين والمختصين، الا ان الأرقام ربما توضح المستقبل بشكل أفضل.





وبحسب البيانات التي تتبعتها السومرية نيوز، فأن إيرادات العراق المالية ستستقر للسنوات الخمس المقبلة، حول الـ140 تريليون دينار منذ 2023 وحتى 2028، بعد تسجيلها اعلى معدل إيرادات في 2022 بلغ 175 تريليون دينار وادنى مستوى تم تسجيله في 2016 خلال السنوات العشر الماضية وبلغ حوالي 60 تريليون دينار. ومن هنا، اجرت السومرية نيوز، مراجعة رقمية بالاعتماد على بيانات منصة ceic العالمية المختصة بالبيانات، والتي توضح ارقامها استقرار إيرادات العراق المالية وصولا الى 2028، مع ارتفاع النفقات بأكثر من 16%، وارتفاع الديون 74%.وبحسب البيانات التي تتبعتها السومرية نيوز، فأن إيرادات العراق المالية ستستقر للسنوات الخمس المقبلة، حول الـ140 تريليون دينار منذ 2023 وحتى 2028، بعد تسجيلها اعلى معدل إيرادات في 2022 بلغ 175 تريليون دينار وادنى مستوى تم تسجيله في 2016 خلال السنوات العشر الماضية وبلغ حوالي 60 تريليون دينار.



بالمقابل، تشير البيانات الى ان الانفاق الحكومي سيستمر بالارتفاع من 152 تريليون في 2023 وسيصل الى نحو 177 تريليون دينار في 2028، أي ان الانفاق سيرتفع بنسبة اكثر من 16%.

اما منحنى الدين الحكومي، سيقفز باستمرار من 192 مليار دينار في 2024 الى 335 مليار دينار في 2028، هذا يعني ان الدين الحكومي سيرتفع 74% خلال السنوات الخمس القادمة.