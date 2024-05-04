أسعار النفط تسجل أكبر انخفاض اسبوعي في 3 أشهر

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بمقدار 71 سنتًا، أو 0.85%، لتغلق عند 82.96 دولارًا للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو بمقدار 84 سنتًا، أو 1.06%، ليستقر عند 78.11 دولارًا للبرميل.ويأتي رد فعل السوق وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى كبح التوسع الاقتصادي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.وقد أدى قرار الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا الأسبوع بالإبقاء على أسعار الفائدة إلى زيادة هذه المخاوف، وعلى مدار الأسبوع الماضي، شهد خام برنت انخفاضًا بنسبة تزيد عن 7%، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6.8%.، بحسب رويترز.وأشارت بيانات العمل إلى تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة لشهر أبريل وانخفاض وتيرة الزيادات السنوية في الأجور، وقد دفع هذا الأمر المتداولين إلى توقع خفض محتمل لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ربما في سبتمبر.