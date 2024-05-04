بالمرتبة الثانية عربياً.. كشف حجم صادرات العراق النفطية لأمريكا في 2024

السومرية نيوز – اقتصاد



انخفضت واردات أميركا من النفط بوتيرة طفيفة خلال الربع الأول من عام 2024، مع استحواذ 5 دول عربية بقيادة السعودية والعراق على حصة تقارب 8% من إجمالي ما استوردته البلاد المصنفة بكونها أكبر مستهلك للنفط في العالم.







بينما بلغ حجم واردات النفط الأميركية من السعودية والعراق وليبيا والكويت والإمارات، قرابة 45.2 مليون برميل خلال الربع الأول من 2024، ما يمثل 7.9% من إجمالي واردات الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الحالي.



كما بلغت قيمة الواردات الأميركية من الدول العربية الـ5 قرابة 3.68 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، بحسب وحدة أبحاث الطاقة.



واردات النفط الأميركية من الدول العربية

جاءت السعودية كالعادة في المركز الأول بقائمة أكبر مصدري النفط العرب للولايات المتحدة، مع بلوغ حجم صادراتها 25.43 مليون برميل خلال الربع الأول من 2024، بقيمة إجمالية بلغت 2.13 مليار دولار. وبلغت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام قرابة 572.29 مليون برميل (6.28 مليون برميل يوميًا) خلال الربع الأول من عام 2024، مقابل 574.25 مليون برميل (6.38 مليون برميل يوميًا) خلال المدة نفسها من عام 2023، وفق بيانات حديثة نشرتها وحدة أبحاث الطاقة (مقرها واشنطن).بينما بلغ حجم واردات النفط الأميركية من السعودية والعراق وليبيا والكويت والإمارات، قرابة 45.2 مليون برميل خلال الربع الأول من 2024، ما يمثل 7.9% من إجمالي واردات الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الحالي.كما بلغت قيمة الواردات الأميركية من الدول العربية الـ5 قرابة 3.68 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، بحسب وحدة أبحاث الطاقة.جاءت السعودية كالعادة في المركز الأول بقائمة أكبر مصدري النفط العرب للولايات المتحدة، مع بلوغ حجم صادراتها 25.43 مليون برميل خلال الربع الأول من 2024، بقيمة إجمالية بلغت 2.13 مليار دولار.

كما حل العراق في المركز الثاني بحجم صادرات بلغ 13.37 مليون برميل، أو ما يعادل 1.02 مليار دولار، في حلت ليبيا بالمرتبة الثالثة مع بلوغ صادراتها 3.67 مليون برميل، بقيمة إجمالية بلغت 318.4 مليون دولار.



على الجانب الآخر، حلت الكويت في المركز الرابع بالقائمة، إذ بلغت صادراتها إلى الولايات المتحدة قرابة 1.74 مليون برميل خلال الربع الأول من عام 2024، بقيمة تعادل 126.5 مليون دولار.



أما الإمارات فقد جاءت في المركز الخامس بحجم صادرات بلغ 0.99 مليون برميل خلال الربع الأول، أو ما يعادل 81 مليون دولار تقريبًا، بحسب أحدث بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأميركي.



وكانت صادرات الدول العربية الـ5 إلى الولايات المتحدة، قد سجلت 235 مليون برميل أو ما يعادل 19 مليار دولارخلال عام 2023، بما يعادل 10.1% من إجمالي واردات أميركا من النفط الخام، بحسب بيانات نشرتها وحدة أبحاث الطاقة في 8 فبراير/شباط الماضي.



صادرات النفط العربي في مارس 2024

ارتفعت واردات النفط الأميركية من السعودية والكويت والإمارات وليبيا خلال شهر مارس/آذار 2024، مقارنة بالشهر السابق (فبراير/شباط)، في حين انخفضت الواردات من العراق.



وارتفع حجم صادرات النفط السعودي للولايات المتحدة إلى 9.82 مليون برميل خلال شهر مارس/آذار 2024، مقارنة بنحو 6.56 مليون برميل في فبراير/شباط السابق.



كما ارتفعت صادرات النفط الليبي إلى 2.06 مليون برميل خلال شهر مارس/آذار 2024، مقارنة بنحو 0.91 مليون برميل خلال الشهر السابق. على الجانب الآخر، حلت الكويت في المركز الرابع بالقائمة، إذ بلغت صادراتها إلى الولايات المتحدة قرابة 1.74 مليون برميل خلال الربع الأول من عام 2024، بقيمة تعادل 126.5 مليون دولار.أما الإمارات فقد جاءت في المركز الخامس بحجم صادرات بلغ 0.99 مليون برميل خلال الربع الأول، أو ما يعادل 81 مليون دولار تقريبًا، بحسب أحدث بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأميركي.وكانت صادرات الدول العربية الـ5 إلى الولايات المتحدة، قد سجلت 235 مليون برميل أو ما يعادل 19 مليار دولارخلال عام 2023، بما يعادل 10.1% من إجمالي واردات أميركا من النفط الخام، بحسب بيانات نشرتها وحدة أبحاث الطاقة في 8 فبراير/شباط الماضي.ارتفعت واردات النفط الأميركية من السعودية والكويت والإمارات وليبيا خلال شهر مارس/آذار 2024، مقارنة بالشهر السابق (فبراير/شباط)، في حين انخفضت الواردات من العراق.وارتفع حجم صادرات النفط السعودي للولايات المتحدة إلى 9.82 مليون برميل خلال شهر مارس/آذار 2024، مقارنة بنحو 6.56 مليون برميل في فبراير/شباط السابق.كما ارتفعت صادرات النفط الليبي إلى 2.06 مليون برميل خلال شهر مارس/آذار 2024، مقارنة بنحو 0.91 مليون برميل خلال الشهر السابق.

كما زادت صادرات الكويت للولايات المتحدة إلى 0.96 مليون برميل خلال شهر مارس/آذار، بعد غيابها عن التصدير خلال الشهر السابق، وهو ما تكرر في حالة الإمارات التي بلغت صادراتها خلال مارس/آذار قرابة 0.99 مليون برميل مقارنة بصفر في فبراير/شباط 2024.



أما صادرات العراق فقد انخفضت إلى 4.06 مليون برميل خلال شهر مارس/آذار 2024، مقارنة بنحو 4.4 مليون برميل خلال الشهر السابق، بحسب بيانات تفصيلية نشرتها وحدة أبحاث الطاقة نقلا من مكتب الإحصاء الأميركي.



واردات النفط الأميركية في مارس 2024

ارتفع حجم واردات النفط الأميركية بنسبة 2.7% على أساس شهري إلى 185.21 مليون برميل (5.97 مليون برميل يوميًا) خلال مارس/آذار 2024، مقارنة بنحو 180.21 مليون برميل (6.21 مليون برميل يوميًا) خلال شهر فبراير/شباط السابق.



بينما أظهر جانب آخر من البيانات المقارنة انخفاض واردات النفط الأميركية خلال شهر مارس/آذار 2024 بنسبة 7% على أساس سنوي مقارنة بالشهر نفسه (199.25 مليون برميل) من عام 2023.



كما انخفضت قيمة واردات شهر مارس/آذار 2024، إلى 12.85 مليار دولار رغم ارتفاع متوسط السعر إلى 69.39 دولارًا للبرميل، مقارنة بنحو 13.42 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2023، الذي كان فيه المتوسط 67.38 دولارًا للبرميل.



على الجانب الآخر، انخفض حجم صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام بنسبة 11.2% إلى 132.91 مليون برميل (4.28 مليون برميل يوميًا) في شهر مارس/آذار 2024، مقابل 149.68 مليون برميل (4.82 مليون برميل يوميًا) خلال الشهر نفسه من عام 2023.