التذبذب يتواصل.. قائمة مسائية بأسعار الدولار في العراق

أدناه القائمة:بغداد 145,800اربيل 145,850البصرة 145,900النجف 145,850الموصل 145,900كركوك 145,850السليمانية 145,850وكانت قد شهدت أسعار الدولار ارتفاعاً مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد، صباح اليوم السبت، وسجلت 145850 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد قد سجل سعر البيع 146750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 144750 ديناراً لكل 100 دولار.وتشهد أسعار صرف الدينار مقابل الدولار، تذبذباً