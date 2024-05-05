حقل القيارة يهدر مليار دولار سنويا ومطالبات بإيقاف عقده النفطي

وقال قادر بك في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحكومة الاتحادية كسبت قرارات المحكمة الدولية في باريس، وتم على اثرها إيقاف تصدير نفط الإقليم البالغ 400 الف برميل يوميا"، مبينا ان "حكومة بغداد قررت تعويض هذا النقص من حقول محافظة البصرة بشكل كامل".وأضاف قادر بك، أن "حقل القيارة ينتج 30 الف برميل يوميا على الرغم من التكاليف العالية والسرقات التي تحصل هناك، كما ان تكاليف الاستخراج قد تصل الى 50 دولارا للبرميل الواحد فضلا عن بيعه بسعر أقل من خام البصرة لان جودته تكون أقل"، مستدركا بالقول "ينبغي على الحكومة إيقاف هذا الحقل وتعويض ايراداته من حقول البصرة كما فعلت مع إقليم كردستان".وتابع قادر بك، أن "الإيرادات السنوية لحقل القيارة في الوضع الحالي تصل الى نحو 40 مليون دولار، في حين لو تم إيقافه وتعويضه من نفط البصرة فإن ربحه سيكون مليار دولار في السنة".وتساءل نائب رئيس اللجنة، عن "سبب الاصرار على تحمل هذه الخسائر وعدم إيقاف هذا الحقل والتوجه لتعويض الصادرات من خام البصرة الذي يمتاز بجدودة أعلى وقلة الكلفة في الإنتاج".