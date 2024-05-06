العراق يسعى لاستعادة صدارة انتاج التمور بالاعتماد على نخيل بريطاني

وقال الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر الجبوري إنَّ "وزارته ابرمت ورقة تعاون مع شركة تنمية نخيل التمر (DPD) البريطانية المختصة بانتاج الفسائل بتقنية الزراعة النسيجية"، مضيفاً ان "الورقة تتضمن توريد 100 الف فسيلة منتجة في بريطانيا إلى البلاد خلال العام الحالي، اضافة إلى تشييد مختبر في بغداد لصالح وزارته، لانتاجها بهدف تغطية حاجة فلاحي البلاد منها وباعتماد اجود انواع النخيل".وأكد "سعي وزارته للتعاون مع الشركة، لاعادة العراق إلى المركز الأول بانتاج التمور كما كان قبل عقود، باعتماد تقنية الزراعة النسيجية"، كاشفاً عن "مشاركة عدد من فنيي الوزارة ببرنامج الزراعة الذكية وتدريبهم في بريطانيا بالتعاون مع مجلس الأعمال (العراقي – البريطاني)، بشأن استخدام التسميد الذكي على عينات التربة التي جمعت من محافظات عدة، لبيان جرعة السماد التي تحتاجها كل منها للحفاظ على التربة وتقليل كمية السماد.وكشف الجبوري عن "تشكيل لجنة من مجلس الأعمال (العراقي- البريطاني) لاعداد برامج بالشراكة مع المختبرات المختصة بمجال الزراعة النسيجية للنخيل واكثاره"، مؤكداً "سعي الشركات البريطانية للاستثمار في القطاع ودعم تنميتها في البلاد من خلال توفير التسهيلات اللازمة لدخولها إلى الأسواق المحلية بهدف توسيع التعاون الزراعي بين البلدين".