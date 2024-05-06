شهدت انخفاضاً.. قائمة مسائية بأسعار الدولار في العراق

تنشر السومرية نيوز، قائمة بأسعار صرف الدولار في 7 محافظات، لمساء اليوم الاثنين 6 أيار 2024.

أدناه القائمة:



بغداد 145,450



اربيل 145,400



البصرة 145,450



النجف 145,450



نينوى 145,500



كركوك 145,500



السليمانية 145,500

