النفط يتراجع مع زيادة المخزونات الامريكية

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.36 بالمئة إلى 82.86 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.32 بالمئة إلى 78.13 دولار للبرميل.وشهد الخامان تراجعا محدودا في الجلسة الماضية بفعل مؤشرات على تراجع في شح المعروض وضعف الطلب العالمي على النفط بعد تقرير لتوقعات وكالة الطاقة الدولية صدر يوم الثلاثاء.وزادت مخزونات الخام الأمريكية 509 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من مايو أيار وفقا لما نقلته مصادر في السوق عن أرقام معهد البترول الأمريكي. وأضافت أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير ارتفعت أيضا، بحسب رويترز.كما ضغطت على الأسواق توقعات سادها الحذر بشأن خفض الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في تكتل (أوبك+) قبل اجتماع للسياسة في الأول من يونيو حزيران.وقال محللون من آي.إن.جي "تعرضت أسعار النفط لضغوط إضافية بسبب تزايد الجلبة المحيطة بسياسة إنتاج أوبك+... التوقعات هي أن الدول الأعضاء ستمدد الخفض الطوعي الإضافي للإمدادات لما بعد الربع الثاني من هذا العام".