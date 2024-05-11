13 دولة تتنافس على 29 حقلًا وللأنبار والمثنى حصة الأسد.. تفاصيل جولات التراخيص الجديدة

وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال انطلاق الحفل، في كلمة تابعتها السومرية نيوز، ان "اليوم يمثل بداية لجهد أكبر وفرص أكثر ستنعكس على كل مفصل من مفاصل الاقتصاد الوطني"، مشيرا الى ان العراق رقم صعب في معادلة الطاقة بالعالم".وأوضح ان "حرق الغاز سيتوقف خلال 3 إلى 5 سنوات، ونتوجه إلى استثمار ما لدينا من إنتاجية من النفط"، مشيرا الى "وضع هدف لتحويل 40 بالمئة من إنتاج النفط للصناعات التحويلية خلال 10 سنوات".من جانبه، قال وزير النفط حيان عبد الغني، ان الوزارة تطرح اليوم 29 مشروعا واعدا ضمن هذه التراخيص للنهوض بالصناعة والثروة الغازية"، مؤكدا ان "جولات التراخيص لها تأثير بإضافة مليوني برميل نفط للإنتاج الوطني".وأكد أن "هذه المشاريع ستوفر فرص عمل وتنشيط الاقتصاد بتلك المناطق وتلبية الاحتياجات المتزايدة على الغاز"، مشيرا الى انه "سنعلن ارتفاع الاحتياطي النفطي العراقي إلى 160 مليار برميل".ومن بين 29 رقعة غازية ونفطية، سيكون هناك 10 رقع غازية ونفطية في الانبار لوحدها أي اكثر من ثلث الرقع ستكون في الانبار، فيما تتقاسم 11 محافظة في الثلثين الاخرين أي بـ19 رقعة متبقية.وستضم صلاح الدين رقعة واحدة، ونينوى 3 رقع، فيما تشترك النجف في 4 رقع وحقول مع الانبار والمثنى وكربلاء وبابل، ميسان رقعتين، و6 في المثنى تشترك في اثنين منها مع النجف وواسط، و2 في البصرة، وواسط 3، بعضها مشتركة مع محافظات أخرى.