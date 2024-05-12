في الربع الأول من 2024.. إيران تزيح العراق وتصبح ثاني أكبر منتج في أوبك

وبلغ اجمالي انتاج ايران من الوقود السائل الذي يشمل النفط الخام والمكثفات 4.42 مليون برميل يوميًا، فيما بلغ انتاج العراق 4.4 مليون برميل يوميا من النفط والمكثفات بعد التخفيضات التي قررها في الإنتاج كتخفيض طوعي ضمن منظمة أوبك، فيما حلت السعودية بالمرتبة الأولى ضمن أوبك بإنتاج 10.7 مليون برميل يوميًا، وفقًا لادارة معلومات الطاقة الامريكية.