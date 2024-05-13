أسعار النفط تواصل رحلة هبوطها

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 82.53 دولارا للبرميل، في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78.03 دولارا للبرميل، بانخفاض 23 سنتا، أو 0.3 بالمئة.واستقر كلا الخامين القياسيين على انخفاض بنحو دولار واحد يوم الجمعة حيث ناقش مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي ما إذا كانت أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة بما يكفي لإعادة التضخم إلى 2٪.ويتوقع المحللون أن يبقي البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة عند المستوى الحالي لفترة أطول، مما يدعم الدولار، ويجعل ارتفاع العملة الأمريكية النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.وقال محللو ANZ في مذكرة إن أسعار النفط انخفضت أيضًا وسط مؤشرات على ضعف الطلب، مع ارتفاع مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة في الأسبوع السابق لبدء موسم القيادة في الولايات المتحدة، بحسب رويترز.