إحصائية اقتصادية: ارتفاع حجم الدين الداخلي في العراق لأكثر من 76 تريليون دينار

وبحسب الإحصائية التي نشرها رئيس مؤسسة عراق المستقبل للبحوث والاستشارة الاقتصادية منار العبيدي، وأطلعت عليها السومرية نيوز، فان اجمالي الدين الداخلي في ابريل/نيسان 2024 ارتفاع ليبلغ 76.9 ترليون دينار، مرتفعا عن شهر اذار/مارس 2024 بنسبة 5% اذ كان اجمال الدين الداخلي للعراق 73.2 ترليون دينار عراقي ومرتفعا عن ابريل/نيسان 2023 بنسبة 10.39% اذ كان اجمالي الدين الداخلي في وقتها 69.7 ترليون دينار عراقي.كما ارتفعت السندات التي تم اطلاقها من وزارة المالية بإدارة البنك المركزي بنسبة ارتفاع سنوية بلغت 138%، بالإضافة الى ارتفاع قروض المصارف الحكومية لتبلغ 6 ترليون دينار، وفقا للعبيدي الذي أكد ان الدين الداخلي حاليا يمثل ما نسبته 20% من مجمل الناتج المحلي.