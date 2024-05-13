لا عراقيون في قائمة أغنياء الشرق الأوسط لعام 2024

كان عام 2024 استثنائيًا لأثرياء العالم، حيث شملت قائمة فوربس للمليارديرات 2781 مليارديرًا حول العالم. ويتجاوز هذا الرقم القياسي عدد العام الماضي بواقع 141 مليارديرًا، كما يحطم الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2021 بزيادة 26 مليارديرًا. وقد تزايد حجم الثروات أكثر من أي وقت مضى، حيث ارتفع لنحو 14.2 تريليون دولار، بزيادة تريليوني دولار مقارنة بعام 2023، و1.1 تريليون دولار عن الرقم القياسي المسجّل في عام 2021.في حين بلغت الثروات المجمعة لأثرياء الشرق الأوسط 100.9 مليار دولار، دون حساب ثروات الأثرياء في السعودية ضمن قائمة فوربس العالمية للعام السابع على التوالي.صافي الثروة 2024: 15.5 مليار دولارالعمر: 39الجنسية: إماراتيمقر الإقامة: الإماراتالقطاع: التكنولوجيا

صافي الثروة 2024: 8.8 مليار دولارالعمر: 63الجنسية: مصريمقر الإقامة: مصرالقطاع: الإنشاءات والهندسةصافي الثروة 2024: 7.6 مليار دولارالعمر: 68الجنسية: هنديمقر الإقامة: الإماراتالقطاع: الأزياء والتجزئةصافي الثروة 2024: 5.1 مليار دولارالعمر: 71الجنسية: إماراتيمقر الإقامة: الإماراتالقطاع: العقاراتصافي الثروة 2024: 4.8 مليار دولارالعمر: 70الجنسية: هنديةمقر الإقامة: الإماراتالقطاع: الأزياء والتجزئةويعد مؤسس ومالك تطبيق المراسلة،، بافيل دوروف،في الشرق الأوسط، حيث تقدر فوربس صافي ثروته بنحو 15.5 مليار دولار عام 2024، مقارنة بـ11.5 مليار دولار عام 2023.ولا يزال الملياردير المصريأغنى ملياردير عربي في العالم. ويحتل المركز الثاني ضمن قائمة أثرياء الشرق الأوسط، بعد دوروف، بصافي ثروة بلغ 8.8 مليار دولار. كما ارتفعت ثروة ساويرس بنحو 1.4 مليار دولار مقارنة بعام 2023، وتعد حصته البالغة 6% في شركة أديداس لصناعة الملابس الرياضية، من أكبر استثماراته. يرأس ساويرس أيضًا شركة (OCI) التي تعد من أكبر منتجي الأسمدة النيتروجينية في العالم، ولها مصانع في ولايتي تكساس وأيوا الأميركيتين.تضم الإمارات أكبر عدد من المليارديرات في المنطقة، مع أعلى ثروة تراكمية بلغت 55.1 مليار دولار. ومن بينهم 7 مقيمين يحملون الجنسية الهندية.فيما تضم القائمة 6 مليارديرات من لبنان، يبلغ صافي ثرواتهم المجمعة 11.8 مليار دولار. ومن بينهم قطب المجوهرات الفاخرة، روبير معوض، و3 أشقاء للملياردير ورئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري: بهاء وأيمن وفهد، و(رئيس الحكومة اللبنانية الحالي) نجيب ميقاتي وشقيقه الملياردير طه ميقاتي.وكذلك يشمل التصنيف 5 مليارديرات من مصر يبلغ صافي ثرواتهم المجمعة 18.4 مليار دولار. وهم الأشقاء: محمد ويوسف وياسين منصور، بالإضافة إلى الشقيقين ناصف ونجيب ساويرس.انضم وافدان جديدان، كلاهما هنديان، إلى قائمة عام 2024، هما: رينوكا جاغتياني، التي تقود مجموعة لاندمارك للبيع بالتجزئة، وتعد المليارديرة الوحيدة في الشرق الأوسط، بصافي ثروة بلغ 4.8 مليار دولار. ومؤسس شركة العقارات والضيافة (FIVE Holdings) كبير مولشنداني، مع ثروة بلغت ملياري دولار.