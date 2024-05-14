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تعرف على أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
2024-05-14 | 03:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,313 مشاهدة
السومرية نيوز – اقتصاد
تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم الثلاثاء 14 أيار/مايو 2024.
وانخفضت أسعار الدولار مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 145600 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 146750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 144750 ديناراً لكل 100 دولار.
وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.
ومنذ حوالي عام، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.
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