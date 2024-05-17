مواقف أمريكية جديدة تجاه استئناف تصدير نفط كردستان.. والشركات الأجنبية تضع شرطًا

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل في مؤتمر صحفي عقده في واشنطن، إن "تطوير طرق مختلفة لإيصال الطاقة العراقية إلى الأسواق العالمية يصب في مصلحة العراق والولايات المتحدة"، مشيرا الى انه "نحن على تواصل مباشر ومستمر مع المسؤولين في بغداد وأنقرة وأربيل والشركات الأمريكية المتضررة من توقف صادرات النفط، فيما يتعلق بفتح خط النفط العراقي التركي".وفي الاثناء، كان مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة جيفري بيات يجري زيارة الى أربيل، الذي قال خلال زيارته إن زيارة اليوم تركت انطباعا قويا لدي فيما يتعلق بوفرة الطاقة في هذه المنطقة، وأهميتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة في العراق بأكمله، وكذلك إلى أي مدى نواجه جميعا بعض التحديات نفسها".من جانبه قال اتحاد الشركات الأجنبية النفطية العاملة في كردستان انه يرحب بزيارة مساعد وزير الخارجية الامريكية لشؤون الطاقة، وان الشركات على استعداد لاستئناف الصادرات، بشرط التوصل إلى اتفاقيات تنص على ضمان الدفع للصادرات السابقة والمستقبلية والحفاظ على الشروط التجارية والاقتصادية.وقال مايلز بي كاجينز، المتحدث الرسمي باسم رابطة صناعة النفط في كردستان: "زيارات السفير بيات إلى كل من بغداد وأربيل تؤكد أهمية العمل الفوري والتعاوني من قبل جميع أصحاب المصلحة لاستعادة الصادرات عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا".واكد انه "لا تزال الشركات الأعضاء في أبيكور حريصة على حل مأزق التصدير وسترحب بالدعوة للمشاركة في هذه العملية."