قائمة الدول المصدّرة لمعظم السلع والخدمات في العالم.. ما مرتبة العراق؟

تصدرت الصين قائمة الدول المصدرة بقيمة بلغت اكثر من 3.7 تريليون دولار، وبعدها امريكا بأكثر من 3 تريليون دولار.وجاءت الامارات بالمرتبة الأولى عربيا والـ18 عالميًا بصادرات بلغت اكثر من 550 مليار دولار، أي اكثر من نصف تريليون دولار، ثم السعودية، وقطر، والعراق الذي جاء الرابع عربيا والـ40 عالميًا بصادرات بلغت في 2023 اكثر من 124 مليار دولار.وفي المرتبة الأخيرة جاءت توفالو بصادرات بلغت 3 مليار دولار فقط، وقبلها بالاو بـ20 مليار دولار.ومن الجدير بالذكر ان الحجم الأكبر من صادرات العراق هي صادرات النفط الخام التي تبلغ صادرات العراق سنويا اكثر من مليار برميل سنويًا.