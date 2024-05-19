الهيئة العامة للضرائب تشرع بحزمة إصلاحات لتحقيق "هدفين"

وقال خالد مرد حميد مدير فرع الكرادة الشرقية في هيئة الضرائب، إن "الإصلاحات المالية التي تبنتها الحكومة من ضمنها تنويع مصادر تمويل الميزانية العامة وعدم الاعتماد على المصادر الريعية لمواجهة خطر التقلبات الاقتصادية تماشيا مع النظرة الحديثة للاقتصاديات العالمية"، مبينا "حيث كان جزءا من تلك الإصلاحات هي حزمة الإصلاحات الضريبية التي شرعت بها إدارة الهيئة العامة للضرائب متمثلة بإدارتها الجديدة والتي تتمثل بتخفيف وتبسيط الاجراءات الضريبية من جهة وزيادة الوعاء الضريبي للمكلفين المشمولين بقانون ضريبة الدخل من جهة أخرى".وأضاف حميد، "وكان من أبرز تلك النشاطات عمليات المسح الميداني للنشاطات الاقتصادية الخاضعة للضريبة وحسب القانون، إذ شرعت فروع الهيئة العامة للضرائب بتشكيل لجان مسح لهذا الغرض وكان من أبرز تلك الفروع فرع الكرادة الشرقية لما تمتاز به هذه المنطقة من نشاط اقتصادي متميز".