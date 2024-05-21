مخاوف الاقتصاد الأمريكي تخفض أسعار النفط عالميًا

وشهدت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا متواضعًا بمقدار 12 سنتًا لتستقر عند 83.34 دولارًا للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 8 سنتات ليصل إلى 79.72 دولارًا للبرميل.ويأتي هذا الاتجاه الهبوطي في أسعار النفط عقب انخفاض بأقل من 1% يوم الاثنين، والذي حدث في الوقت الذي أعرب فيه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن الحاجة إلى المزيد من الأدلة على تباطؤ التضخم قبل النظر في أي تخفيضات في أسعار الفائدة.وعادةً ما يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى انخفاض تكاليف الاقتراض، الأمر الذي يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي، وبالتالي زيادة الطلب على النفط، ومع ذلك، تُظهر أسواق النفط الخام الفعلية العالمية علامات الإجهاد بسبب ضعف الطلب على المصافي وكفاية المعروض، مما قد يشير إلى مزيد من الضعف في العقود الآجلة للخام القياسي، بحسب رويترز.