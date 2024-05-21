الذهب ينخفض عن مستوياته القياسية مع ارتفاع الدولار

وبحلول الساعة 0335 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2410.73 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2440.49 دولارا يوم الاثنين.ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة واحدا بالمئة إلى 2414.00 دولارا.وارتفع الدولار (.DXY) بنسبة 0.1% مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.وانخفاض أسعار الفائدة وعدم اليقين الجيوسياسي يجعل من السبائك استثمارًا مناسبًا.وقُتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عندما تحطمت مروحيته وسط أحوال جوية سيئة في الجبال القريبة من الحدود الأذربيجانية يوم الأحد.وسيتم انتظار محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده يوم الأربعاء إلى جانب تعليقات عدد كبير من المتحدثين باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 31.35 دولارا للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من 11 عاما في الجلسة السابقة.وخسر البلاتين 1.1% إلى 1035.15 دولارًا، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 12 مايو 2023 يوم الاثنين. ونزل البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1008.91 دولارات.