الاستحواذ على نافذة العملة يفتح شهية الأهلي لافتتاح "مصرف رقمي"

وقالت النائبة عالية نصيف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "سيتم إصدار 7 رخص المصارف رقمية أو ما يسمى بـ المصرف الأخضر صديق البيئة وهي مصارف لا توجد لها مقرات (أحدها تابع للبنك الأهلي العراقي)".وأضافت نصيف، أن "هذه الخطوة الخاطئة تأتي في الوقت الذي يعاني فيه القطاع المصرفي في العراق من زيادة في المصارف، كان من الممكن أن تضاف الخدمة التي تقدمها المصارف الرقمية إلى المصارف العراقية بدلاً من منح رخص لمصارف مجهولة بلا مقرات وبلا رؤوس أموال".من جهته، قال الخبير الاقتصادي دريد العنزي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "البنك الأهلي العراقي ذو الإدارة الأردنية لديه امتيازات داخلية وخارجية وعلاقات واسعة ومراسلين، واستغل ضعف البنوك العراقية في هذا الجانب باستحواذه على الجزء الأكبر من نافذة بيع العملة"، مبينا ان "البنك المركزي عاجز عن إيجاد حل لهذه العملية لما فيها من مخاطر".وأضاف العنزي، أن "هذه المخاطر تتمثل بأن الحوالات التي تخرج من البنك المركزي للمصرف الاهلي هي غير آمنة في حال تعرضه لأي محاسبة خارجية، لان العراق لا يمتلك عليه أي سيطرة باعتباره مصرفا أجنبيا".