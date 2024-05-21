أكثر البلدان امتلاكًا للعملات المشفرة.. الامارات الأغنى عالميًا والعراق بالمرتبة 67

وتضم الامارات 2.90 مليون شخصا يمتلك عملات مشفرة وهو مايشكل اكثر من 30% من السكان، فيما جاءت بالمرتبة الثانية فيتنام، والولايات المتحدة الامريكية بالمرتبة الثالثة وايران رابعة بنسبة الحيازة.وحل العراق بالمرتبة 67 عالميا من اصل 147 دولة، حيث يوجد اكثر من 845 الف شخص يمتلك عملات مشفرة في العراق، ويشكلون مانسبته 1.8% من السكان.وعلى المستوى العربي جاء العراق بالمرتبة العاشرة عربيا بنسبة حيازة العملات المشفرة بعد كل من الامارات، السعودية، المغرب، مصر، لبنان، فلسطين، الجزائر، تونس، الصومال.