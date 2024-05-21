الذهب يقترب من ذروة قياسية

وبحلول الساعة 14:13 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2430.33 دولار للأونصة بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 2449.89 دولار أمس الاثنين.وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2434.30 دولار للأونصة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 32.25 دولار للأونصة بعدما بلغت أعلى مستوى في أكثر من 11 عاما في الجلسة السابقة.وصعد البلاتين واحدا بالمئة إلى 1057.15 دولار للأونصة في حين ارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1032.45 دولار للأونصة.