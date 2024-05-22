النفط ينخفض للجلسة الثالثة على التوالي

وشهدت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا بمقدار 43 سنتًا، أو 0.5%، لتصل إلى 82.45 دولارًا للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 50 سنتًا، أو 0.6%، لتصل إلى 78.16 دولارًا.ويأتي هذا التراجع في أعقاب انخفاض أسعار النفط بنسبة 1% تقريبًا يوم الثلاثاء، فيما أشارت تصريحات صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء إلى موقف حذر، مما يشير إلى أن البنك المركزي يجب أن ينتظر عدة أشهر أخرى للتأكد من أن التضخم يسير في مسار ثابت للعودة إلى هدفه البالغ 2% قبل النظر في أي تخفيضات في أسعار الفائدة، بحسب رويترز.