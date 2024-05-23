تراجع مستمر لأسعار النفط وبرنت عند 81 دولاراً للبرميل

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 81.44 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:24 بتوقيت جرينتش.وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتًا، أو 0.7%، إلى 77.03 دولارًا. ونزل الخامان القياسيان أكثر من واحد بالمئة يوم الأربعاء.وأظهر محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الصادر يوم أمس الأربعاء أن استجابة البنك المركزي الأمريكي للتضخم الثابت "ستتضمن الحفاظ " على سعر الفائدة في الوقت الحالي ولكنها تعكس أيضًا مناقشة احتمال حدوث زيادات أخرى.وجاء في محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي "أشار العديد من المشاركين إلى الرغبة في تشديد السياسة بشكل أكبر في حالة تجسد مخاطر التضخم بطريقة تجعل مثل هذا الإجراء مناسبًاويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما يؤدي إلى تقليص الأموال التي يمكن أن تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.ومما أثر على السوق أيضًا ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة، مقارنة مع تقديرات لانخفاض قدره 2.5 مليون برميل.