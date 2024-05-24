أسعار النفط تفتتح على انخفاض في التعاملات المبكرة

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 81.37 دولار للبرميل، في حين شهدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفاضًا طفيفًا قدره سنتان لتستقر عند 76.85 دولار.وأغلق كلا مؤشري النفط عند أدنى مستوياته في عدة أشهر في اليوم السابق، حيث أغلقت العقود الآجلة لخام برنت عند أدنى مستوياتها منذ يناير والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، فيما أدت الضغوطات الاقتصادية الكلية المستمرة في الولايات المتحدة إلى إبقاء أسعار النفط تحت السيطرة، بحسب رويترز.كما يتطلع المستثمرون أيضًا إلى اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروف باسم أوبك+، المقرر عقده في 1 يونيو، ومن المتوقع أن تناقش المجموعة التمديد المحتمل لخفض الإنتاج الطوعي للنفط، والذي يبلغ حاليًا 2.2 مليون برميل يوميًا.