Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
برشلونة يتوصل لاتفاق "كامل" مع خليفة تشافي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

وضحت الفرق مع كردستان.. التخطيط تكشف حجم مبالغ المحافظات خلال 2024

اقتصاد

2024-05-25 | 09:37
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
وضحت الفرق مع كردستان.. التخطيط تكشف حجم مبالغ المحافظات خلال 2024
675 مشاهدة

كشفت وزارة التخطيط، اليوم السبت، عن مجموع التخصيصات المالية والمبالغ المتاحة للمحافظات خلال العام الحالي 2024.

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "تخصيصات برنامج تنمية الاقاليم والمبالغ غير المصروفة، التي بلغ مقدار المتبقي من الاموال لعام 2023، والمقيد امانات لدى وزارة المالية (6.947.433) ترليون دينار ، فضلا عن المتبقي من الامن الغذائي المقيد امانات لدى المحافظات (5.824.403) ترليون دينار، بلغت مجموعها (15.875) ترليون دينار، وهذا المبلغ يضاف الى حجم التخصيصات الاستثمارية للمحافظات ضمن موازنة 2024 والمرفوعة الى مجلس النواب والبالغة (3.103.158)، مشيرة ان هذه التخصيصات تشمل برنامج تنمية الاقاليم والبترودولار ومكافحة الفقر، والقروض".

وبينت، أن "ما تم تخصيصه لمشاريع الوزارات الاتحادية التي تنفذ في المحافظات ما عدا الإقليم بلغ (38.421) ترليون دينار، وبهذا يصل مجموع المبالغ المتاحة للمحافظات الى ( 41.524) ترليون دينار".

وشددت أنه "بناء على ما تقدم فأن المقارنة التي ظهرت في وسائل الاعلام، بين تخصيصات تنمية الاقاليم، للمحافظات، وبين مجمل الانفاق الاستثماري لاقليم كردستان، هي مقارنة غير صحيحة، انما كان يجب ان تجري المقارنة بين مجمل الانفاق الاستثماري للمحافظات المتأتي من الانفاق الاستثماري للوزارات البالغ ( 41.524) ترليون دينار)، وما تم تخصيصه في مجمل الانفاق الاستثماري للاقليم والبالغ (4.875) ترليون دينار ، مؤكدة التزام الحكومة بالنسبة المخصصة للاقليم، في جميع ابواب الانفاق".

ولفتت الوزارة، الى انه "استنادا الى قانون الموازنة الثلاثية (2023-2025) وقانون الادارة المالية لسنة 2019 فان المبالغ غير المصروفة تُقيد كأمانات لدى المحافظات او وزارة المالية، وبامكان الحكومات المحلية انفاقها على المشاريع وفقا للاليات المعتمدة في هذا الجانب، وهذه المبالغ تضاف الى التخصيصات المالية المخصصة للمحافظات ضمن موازنة 2024، منوهةً الى ان هناك مبالغ اخرى ستخصص للمحافظات، تتأتى من ايرادات المنافذ الحدودية، اذ ان اغلب المحافظات تتمتع بهذه الميزة، بوجود منافذ برية او جوية او بحرية فيها، وكذلك التخصيصات المالية المخصصة للصناديق بمختلف تخصصاتها، وهي صناديق اعمار ذي قار وسنجار، و المناطق المتضررة، ودعم المناطق الاشد فقرا، والبالغة حوالي (2) ترليون دينار".

واضافت ان "المؤشرات المثبتة لديها خلال السنوات السابقة تشير الى ان اعلى نسبة انفاق للمحافظات لم تتجاوز اكثر من (4.2) ترليون دينار، وذلك خلال عام 2022، اذ تم الصرف بموجب ذرعات العمل الفعلية مع عدم اقرار موازنة في ذلك العام وبالتالي فان وجود هذه الكتلة النقدية الكبيرة ، المتاحة للمحافظات، لن تتمكن وحدات الانفاق صرف اكثر من 30% منها باحسن الاحوال وفقا للقدرات التنفيذية للمحافظات".

وبينت ان "توجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، كانت دائما مع دعم جهود الحكومات المحلية، وتمكينها من الايفاء بالتزاماتها المالية، وانجاز مشاريعها الاساسية، وادراج المشاريع الجديدة، مشيرة الى ان مجلس النواب قام بمناقلة (4،7) ترليونات دينار في موازنة العام الماضي 2023 من وزارتي الكهرباء والنفط، إلى موازنات المحافظات في جدول (هـ) كمبالغ اضافية لما خصصته الحكومة في حينه والذي كان (5.2) ترليون دينار، الامر الذي اضطر الحكومة والبرلمان الى الاقتراض ووضع نصوص لإضافة تخصيصات لتغطية المبالغ المناقلة مما زاد العجز الناجم عن هذا الاجراء".

وأكدت الوزارة، ان "الفروقات الظاهرة في تخصيصات اقليم كردستان تتضمن الموازنة الاستثمارية السيادية بما فيها جولات التراخيص لاقليم كردستان البالغة (2.7) ترليون دينار والتي لن تصرف لتوقف تصدير النفط من الاقليم، بموجب قرار المحكمة الاتحادية، وان الصرف لاقليم كردستان مشروط بتصدير النفط بواسطة (سومو) وتسليم الاقليم وارداته النفطية لوزارة المالية".
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ أيار ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-05-25
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ أيار ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-05-25
Biotic
Play
Biotic
الافراط بالتفكير - الحلقة ٦ | الموسم 3
16:00 | 2024-05-24
Play
الافراط بالتفكير - الحلقة ٦ | الموسم 3
16:00 | 2024-05-24
فن نيوز
Play
فن نيوز
أبرز حفلات موسم الصيف - حلقة ٦ | الموسم 2
15:00 | 2024-05-24
Play
أبرز حفلات موسم الصيف - حلقة ٦ | الموسم 2
15:00 | 2024-05-24
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-5-2024 | 2024
13:30 | 2024-05-24
Play
العراق في دقيقة 24-5-2024 | 2024
13:30 | 2024-05-24
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-24
Play
نشرة ٢٤ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-24
علناً
Play
علناً
حسم منصب رئيس البرلمان - الحلقة ٥ | الموسم 3
16:30 | 2024-05-23
Play
حسم منصب رئيس البرلمان - الحلقة ٥ | الموسم 3
16:30 | 2024-05-23
Celebrity
Play
Celebrity
النجم العراقي احمد وحيد - الحلقة ٦ | season 3
15:30 | 2024-05-23
Play
النجم العراقي احمد وحيد - الحلقة ٦ | season 3
15:30 | 2024-05-23
Morning Live
Play
Morning Live
الملاكمة رياضة الفن النبيل في ازدهار مستمر - حلقة ٣٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-23
Play
الملاكمة رياضة الفن النبيل في ازدهار مستمر - حلقة ٣٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-23
ناس وناس
Play
ناس وناس
واسط سوق الشيشان - الحلقة ٣٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-23
Play
واسط سوق الشيشان - الحلقة ٣٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-23
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ادم وحواء 23-5-2024 | 2024
02:30 | 2024-05-23
Play
ادم وحواء 23-5-2024 | 2024
02:30 | 2024-05-23
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ أيار ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-05-25
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٥ الى ٣١ أيار ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-05-25
Biotic
Play
Biotic
الافراط بالتفكير - الحلقة ٦ | الموسم 3
16:00 | 2024-05-24
Play
الافراط بالتفكير - الحلقة ٦ | الموسم 3
16:00 | 2024-05-24
فن نيوز
Play
فن نيوز
أبرز حفلات موسم الصيف - حلقة ٦ | الموسم 2
15:00 | 2024-05-24
Play
أبرز حفلات موسم الصيف - حلقة ٦ | الموسم 2
15:00 | 2024-05-24
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-5-2024 | 2024
13:30 | 2024-05-24
Play
العراق في دقيقة 24-5-2024 | 2024
13:30 | 2024-05-24
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-24
Play
نشرة ٢٤ ايار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-05-24
علناً
Play
علناً
حسم منصب رئيس البرلمان - الحلقة ٥ | الموسم 3
16:30 | 2024-05-23
Play
حسم منصب رئيس البرلمان - الحلقة ٥ | الموسم 3
16:30 | 2024-05-23
Celebrity
Play
Celebrity
النجم العراقي احمد وحيد - الحلقة ٦ | season 3
15:30 | 2024-05-23
Play
النجم العراقي احمد وحيد - الحلقة ٦ | season 3
15:30 | 2024-05-23
Morning Live
Play
Morning Live
الملاكمة رياضة الفن النبيل في ازدهار مستمر - حلقة ٣٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-23
Play
الملاكمة رياضة الفن النبيل في ازدهار مستمر - حلقة ٣٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-05-23
ناس وناس
Play
ناس وناس
واسط سوق الشيشان - الحلقة ٣٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-23
Play
واسط سوق الشيشان - الحلقة ٣٠ | الموسم 7
04:00 | 2024-05-23
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ادم وحواء 23-5-2024 | 2024
02:30 | 2024-05-23
Play
ادم وحواء 23-5-2024 | 2024
02:30 | 2024-05-23
افضل من العام الماضي
افضل من العام الماضي
اسوأ من العام الماضي
اسوأ من العام الماضي
الوضع مستقر كما هو
الوضع مستقر كما هو
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.