خلال الأسبوع الماضي.. ارتفاع الصادرات النفطية العراقية إلى أميركا

وذكرت الإدارة، اليوم الأحد، إن "متوسط الاستيرادات الأميركية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من ثماني دول رئيسية بلغت 5.241 ملايين برميل يوميا".وأشارت إلى أن بذلك انخفضت "الاستيرادات بمقدار406 آلاف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.647 ملايين برميل يوميا".وبينت، أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 239 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 116 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 123 ألف برميل يوميا".وإلى ذلك، كانت أكثر الإيرادات النفطية الواصلة إلى أميركا خلال الأسبوع الماضي، جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.495 ملايين برميل يوميا، وفقا لإدارة المعلومات.وتابعت، أن بعد ذلك جاءت "السعودية بمتوسط 486 ألف برميل يوميا، تلتها البرازيل بمتوسط 315 ألف برميل يوميا، ومن كولومبيا بمعدل 215 ألف برميل يوميا".وبحسب الجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من المكسيك كانت بمعدل 184 ألف برميل يوميا، ومن الإكوادور بمعدل 163 ألف برميل يوميا، ومن نيجيريا بمعدل 144 ألف برميل يوميا".