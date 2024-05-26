النفط تنفي وجود أزمة في تجهيز البنزين للمحطات

وبحسب بيان لها، أكد الشركة على "ضخ كميات كبيرة من البنزين المنتج من المصافي الوطنية والمستورد، إلى محطات تعبئة الوقود في المحافظات التي شهدت زيادة في الطلب مؤخراً، بسبب ارتفاع درجات الحرارة".وأضافت الشركة، أن "زيادة الطلب هذه تسببت في وجود زخم امام محطات التعبئة في أوقات محددة".