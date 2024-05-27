أسعار النفط ترتفع نسبيًا على وقع الانباء القادمة من أوبك

وارتفع سعر عقد تسليم يوليو لخام برنت 18 سنتا إلى 82.30 دولار للبرميل، وارتفع عقد أغسطس الأكثر نشاطًا بمقدار 25 سنتًا إلى 82.09 دولارًا، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا إلى 77.96 دولارا.وأنهى برنت الأسبوع الماضي منخفضا نحو 2% وخسر خام غرب تكساس الوسيط نحو 3% بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي أن بعض المسؤولين سيكونون على استعداد لتشديد أسعار الفائدة أكثر إذا رأوا أنه من الضروري السيطرة على التضخم المستمر.من المتوقع أن تؤدي العطلات الرسمية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يوم الاثنين إلى إبقاء التداول ضعيفًا نسبيًا، بحسب رويترز.وقالت أوبك إن الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفين باسم أوبك+، تم تأجيله لمدة يوم وسيعقد عبر الإنترنت، وسيناقش المنتجون ما إذا كانوا سيمددون تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا في النصف الثاني من العام، حيث تقول ثلاثة مصادر من دول أوبك + إن التمديد محتمل .