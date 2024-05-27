قائمة مسائية بأسعار الدولار في بورصات العراق

تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في بورصات العراق المختلفة.

أدناه قائمة بأسعار الصرف:



بغداد 145,000



أربيل 144,925



البصرة 145,000



النجف 145,000



الموصل 145,000



كركوك 144,950



السليمانية 144,850

