بشأن صادرات جيهان.. النفط الاتحادية تدعو نظيرتها في كردستان لاجتماع "سريع"

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "لحرص وزارة النفط الإتحادية على موضوع إعادة الإنتاج في الحقول الواقعة في إقليم كردستان واستئناف التصدير عبر المنظومة الشمالية وبما يوفر المصلحة الوطنية، ندعو وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم والشركات العالمية المشغلة للحقول الواقعة في الإقليم لعقد اجتماع في بغداد بأسرع وقت".وبينت، أن ذلك "لغرض التباحث وتداول الموضوع والتوصل إلى اتفاق لتسريع إعادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط المنتج عبر ميناء جيهان التركي وحسب الكميات المثبتة في قانون الموازنة".