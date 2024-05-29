ارتفاع أسعار النفط عالميًا والانظار نحو اجتماع أوبك

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 15 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 84.37 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو/تموز 25 سنتًا، أو 0.3%، إلى 80.08 دولارًا، وارتفع كلا الخامين القياسيين أكثر من 1% في اليوم السابق، بحسب رويترز.ويتوقع التجار والمحللون أن تبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بما في ذلك روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، على تخفيضات الإنتاج الطوعية التي يبلغ إجماليها حوالي 2.2 مليون برميل يوميا.